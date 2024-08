Gymnastics, weightlifting maapil sa UAAP, NCAA?

Tungod sa kasaysayan nga najulit ni Hidilyn Diaz ug Carlos Yulo, daghan ang naghisgot karon kon maapil na ba ang gymnastics ug weightlifting sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) o University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Ang NCAA ug UAAP mao ang pinakadako nga sports leagues alang sa student athletes apan wa malakip sa sporting event nila ang gymnastics ug weightlifting.

Matod pa sa top management sa duha ka mga liga nga ang nakanindot karon kay aduna nay interest gikan sa mga miyembro kalabot sa pagdugang sa duha ka sports.

"Ang nakakatuwa ngayon, merong initiative from the members themselves. Sila na nagtanong. At least, yung efforts ng ating Olympians are now being noticed," sigon ni UAAP Executive Director Atty. Rene Andrei "Rebo" Saguisag sa taho sa Spin.Ph.

"Siyempre, ngayon lang, pa-start na yung season natin, so nagkaroon lang tayo ng serious move to reconsider.,” dugang niini.

"Nagkaroon na ng query about adding them for Season 100. Wala lang muna ngayon, but in the future, we're not closing the door. We just have to make sure na sustainable siya," sigon ni management committee member Hercules Callanta sa taho sa Spin.Ph.

Ang weightlifter nga si Diaz maoy unang Olympic gold medalist sa nasod sa Tokyo Summer Games, gisundan kini ni gymnast Carlos sa Paris Olympics, diin milangkat kini og duha ka gold medals.

Ang UAAP mosugod sa ilang ika-87 nga season samtang ang NCAA sa ika-100 nga season sunod buwan. / RSC