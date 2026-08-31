Habagat mikusog resulta sa 3 TD, Luzon uwanon

Makasinati ang dagkong bahin sa Luzon ug kasadpang bahin sa Visayas og panagsa hangtod sa kusog nga mga pag-ulan tungod sa tulo ka tropical depressions (TDs), lakip ang “Pilandok,” nga nagkakusog samtang gianod kini paingon sa Philippine Sea sa extreme northern Luzon, sumala sa weather bureau niadtong Lunes, Agusto 31, 2026.
Sa ilang 5 a.m. advisory, giingon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga hapit walay lihok si Pilandok ug nahimutang sa 1,120 ka kilometro sa sidlakan sa extreme northern Luzon nga adunay
maximum sustained winds nga 55 kph duol sa sentro ug gustiness nga moabot sa 70 kph.
Si Pilandok uban sa laing duha ka tropical depressions, gilauman nga magpausbaw sa habagat samtang nagpabilin kini nga tropical depression sulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Gibanabana nga ipadayon niini ang iyang kusog sa sunod nga 24 ka oras, mahimong mokusog kadyot ngadto sa pagkahimong tropical storm karong Martes, Septiyembre 1 ug mogawas sa PAR sa Miyerkules sa gabii o sayo sa Huwebes sa kadlawon.
Gi-monitor sab sa Pagasa ang usa ka low pressure area (LPA) nga nahimo sab nga tropical depression nga ginganlan og Saudel (kanhi Obet) sa gawas sa PAR, 1,180 ka mga kilometro sa kasadpan sa extreme northern Luzon.
Si Saudel adunay maximum sustained winds nga 45 kph duol sa sentro ug gustiness nga moabot sa kph samtang naglihok paingon sa habagatan sa gikusgon nga 15 kph. / PNA