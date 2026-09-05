Habagat molungtad sa hinapos sa Sept.

Moluntad ang "Habagat" (southwest monsoon) hangtod sa katapusan sa Septiyembre, apan ang weather bureau nagpaabot og "mas gamay nga pag-ulan" kon itandi sa nasinati sa nasod sa nangaging mga semana.
Kini sumala sa Central office sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) niadtong Biyernes.
"Relatively less rains compared to previous weeks is expected because the tropical cyclones north of the Philipines are weak and far," matod ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando sa usa ka pakighinabi sa Philippine News Agency.
Apan ang "habagat" dunay daghang pag-uwan nga labaw sa normal sa kasadpang bahin sa Luzon, Occidental Mindoro, ug sa kasadpang bahin sa Visayas.
Gikumpirmar usab ni Servando nga ang dako ug wala pa mahitabo nga gidaghanon sa pag-uwan susama sa natala sa Quezon City niadtong Agusto 17, mahimong mahitabo pag-usab.
"That's possible because of the 'habagat' season, and because PAGASA is expecting two to three cyclones this month," iyang gipahayag.
Kahinumduman nga ang Science Garden Station sa PAGASA sa Quezon City nagtala og 201.7 mm. nga pag-uwan gikan sa alas-9 sa buntag hangtod sa alas-2 sa hapon niadtong Ago. 17.
Gipasabot ni Servando nga adunay surge niadtong adlawa, ug ang kusog nga pag-ulan naobserbahan sa maong lima ka oras nga taytayan. / PNA