‘Habagat' padayon’g nakaapekto sa mga bahin sa Luzon, Visayas

Gipahayag sa weather bureau niadtong Dominggo, Agusto 16, 2026, nga ang timog-kanlurang hangin kun "Habagat" magpadayon sa pag-apekto sa Luzon ug sa kasadpang bahin sa Visayas.
Sa ilahang bulletin nga gipagawas sa alas 4 sa kaadlawon, ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga ang rehiyon sa Ilocos Sur ug Cordillera, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, ug Occidental Mindoro makasinati og madag-umon nga kalangitan nga may katag-katag nga mga pag-ulan ug pagpanugdug-pagliti. Posibleng adunay mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan hangtod sa usahay nga kusog nga pag-ulan.
Ang Metro Manila, Visayas, ug ang ubang bahin sa Luzon makasinati og medyo madag-umon hangtod sa madag-umon nga kalangitan nga may panalagsa nga pag-ulan o pagpanugdug-pagiti, nga mahimong moresulta sa pagbaha o pagdahili sa yuta panahon sa kusog nga mga thunderstorm.
Ang Mindanao makasinati usab og medyo madag-umon nga kalangitan nga adunay panagsa nga pag-ulan o pagpanugdug-pagliti tungod sa localized thunderstorms.
Ang kinatumyan sa amihanang Luzon ug ang kasadpang bahin sa Luzon makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ug kasarangan ngadto sa kusog nga balod sa dagat, samtang ang ubang bahin sa nasod makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug kalmado ngadto sa kasarangan nga kadagatan. / PNA