Habal-habal drayber nga drug pusher sikop

Nadakpan sa buy-bust ang usa ka habal-habal driver nga giingong “big-time” drug pusher ug iyang ka-kunsabo, diin narekober ang binultong shabu ug usa ka armas, alas 8:58 sa gabii niadtong Martes, Septiyembre 22, 2026, sa Barangay Bulongan, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang suspek nga si Regie, 41, habal-habal driver ug residente sa Sityo Cantigay, Barangay Bulongan, Toledo City, nga gitumbok sa kapulisan isip high-value individual (HVI).
Gidala ang dinakpan sa Toledo City Police Station ug kaso’ng pagkupot ug pagbaligya og illegal nga drugas ang iyang atubangon.
Lakip sa nadakpan ang iyang kakunsabo nga si Mark, 19, ulitawo ug residente sa Barangay Media Once, Toledo City, giila nga street-level individual (SLI).
Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Narekober gikan sa mga suspek ang walo ka sachet sa gituohang shabu nga motimbang og 12.07 gramos ug gibanabanang mokantidad og P82,076, ingon man usa ka .38 caliber revolver nga adunay upat ka bala. / GPL