Habal-habal driver nakuhaa'g P204K nga shabu sa buy-bust

Nagtingkagol sa prisohan ang usa ka habal-habal driver nga giilang “big-time” drug pusher human nadakpan sa gihimong buy-bust niadtong alas 9:30 sa gabii, Dominggo, Mayo 24, 2026, sa Purok Mangga 2, Barangay Tayud, Lungsod sa Liloan.
Giila ang suspek nga si James Oliver Isok Quiño, alyas “Ding”, 46 anyos, minyo, ug residente sa Sityo Lower Casili, Barangay Casili, Lungsod sa Consolacion.
Si alyas Ding usa ka ex-convict ug nalista isip usa ka high-value individual (HVI) sa kapulisan.
Nadakpan ang suspek pinaagi sa hiniusang operasyon sa Provincial Intelligence Unit (PIU), Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), ug sa Liloan Police Station.
Nakuha gikan sa iyang posisyon ang gibanabanang 30 gramos nga gidudahang shabu nga mobalor sa P204,000.
Subay sa monitoring sa kapulisan, si alyas Ding nailang badlungon sa katilingban ug matod pa nagpadagan og ilegal nga kalihukan sa mga Lungsod sa Liloan, Consolacion, ug mga silingang dapit.
Sa gihimong validation, nasayran nga makabaligya ang suspek og hangtod sa 50 gramos nga shabu matag semana. / GPL