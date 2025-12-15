Habal-habal driver nakuhaan og armas atol sa entrapment

Habal-habal driver nga giingong namaligya og armas ang na-entrap sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Mandaue City Field Unit alas 7:36 sa gabii, Dominggo, Disyembre 14, 2025, sa Sitio Young Life, Barangay Cogon, Lungsod sa Compostela.
Ang suspek giila nga si Vince Lou Simeon Francisco, 29, nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka 9mm Para Military Armaments Corp. Mamietta sub machine gun.
Lakip sa nasakmit ang usa ka magazine sa 9mm ug unom ka buhing bala niini.
Una na nga nakadawat og impormasyon ang CIDG nga dunay usa ka habal-habal driver nga namaligya og armas sa maong lugar.
Human makuha ang maong kasayuran, gipaubos dayon sa monitoring si Francisco una pa gipahigayon ang entrapment operation nga ubos sa flagship program sa CIDG nga “Oplan Paglalansag Omega.” Kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG 7 ang suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 32, Republic Act 9164 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kaniya. / AYB