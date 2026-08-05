Habal-habal driver nakuhaan og P6.8M nga balor sa shabu

Gipulserasan og posas ang habal-habal driver human nga nakuhaan og mga pinutos nga adunay sulod nga gituoha’ng shabu atol sa gihimo’ng buy-bust sa mga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, inabagan sa mga sakop sa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office.
Ang maong operasyon gipahigayon niadtong alas 2:25 sa hapon sa Martes, Agusto 4, 2026, sa Sitiyo Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa maong dinakpan nga si alyas Ryan, 25, taga Guadalupe, Cebu City.
Nasakmit ang 40 ka dagkong putos sa gituoha’ng shabu nga motimbang ngadto sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga P6.8 milyunes.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga moabot sa unom ka semana nga gipaubos sa case buildup ang suspek, human nasuta sa iyang ilegal nga negosyo.
Giingo'ng makabaligya si Ryan og usa ka kilo nga shabu matag semana ug base sa impormasyon, nadakpan na sab siya kaniadto’ng tuig 2023 sa susamang kaso. / AYB