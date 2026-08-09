Habal-habal driver napalgan’g patay

Napalgang patay ang usa ka 48-anyos nga habal-habal drayber nga duha na ka adlaw nga nawala niadtong Biyernes sa buntag, Agosto 7, 2026, sa daplin sa sapa sa boundary sa dakbayan sa Mandaue ug lungsod sa Consolacion.
Giila sa Canduman Police Station ang biktima nga si Randy Marikit, molupyo sa Barangay Pulog, Consolacion.
Napalgan ang iyang lawas pasado alas 11 sa buntag daplin sa revetment wall sa Casili-Consolacion Creek.
Usa ka lokal nga residente ang nakakita sa patayng lawas nga nagsugod na og kadunot, ilabi na sa bahin sa ulo.
Iya dayon kining gipahibalo sa mga opisyal sa barangay ug sa pamilya sa biktima, kinsa maoy nikumpirma sa iyang pagkatawo.
Matod sa kapolisan, katapusang nakit-an nga buhi si Marikit duha ka adlaw ang nakalabay.
Adunay duha ka bata nga nakakita kaniya nga nag-inusarang niabot nga nagmotorsiklo sa ibabaw nga bahin sa dapit sa alas 9 sa gabii niadtong Miyerkules, Agusto 5.
Matod ni Police Captain Bryan Mansing Temprosa, commander sa Canduman Police Station, nga sa ilang inisyal nga imbestigasyon, wala silay nakitang foul play sa kamatayon ni Marikit.
Narekober sa kapulisan ang motor ni Marikit ug ang tanan niyang personal nga gamit.
Matod ni Temprosa nga ilang gisusi karon ang background ni Marikit.
Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapolisan ug sa Scene of the Crime Operation (SOCO) aron masayran kon ngano nga niadto si Marikit sa maong dapit. / ABC