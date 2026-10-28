Habal-habal driver nga ex-con, nadakpan og balik

Balik-priso ang usa ka ex-convict nga drayber og habal-habal human masikop sa gipahigayon nga buy-bust operation sa mga sakop sa Talisay City Police Station, alas 10:10 sa gabii, Martes, Oktubre 27, 2026, sa Sityo Rattan, Barangay Tangke.
Ang nasikop giila nga si alyas Elmer, 35, molupyo sa maong lugar.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang mga binultong shabu nga nagtimbang og 148.7 ka gramo ug adunay standard drug price nga P1,011,160.
Sumala sa kapulisan sa Talisay, naila na sa ilang dapit ang maong suspek nga tigbaligya og gidiling drugas. Napanid-an sa mga awtoridad nga nibalik siya sa iyang ilegal nga buhat, hinungdan nga gipaubos gilayon sa case buildup.
Human nakuha ang tanang impormasyon, gipahigayon ang entrapment operation pinaagi sa pagpalit og shabu nga niresulta sa iyang pagkasikop.
Nasayran nga nadakpan na kaniadto si alyas Elmer niadtong Abril 2022 tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ug Comelec Gun Ban apan nakagawas human mahuman ang iyang prison term. /AYB