Habal-habal driver nga magsige og pabuto og armas, gidakop

Gironda ang usa ka habal-habal driver nga nagsige og pakita ug pabuto sa iyang armas sa kapulisan ug naposasan alas 6:14 sa buntag, Enero 20, 2026, sa Sityo Patag, Barangay Cansomoroy, Lungsod sa Balamban.
Ang suspek giila nga si Jose Cabañog Lina, alyas Tata, adunay kapuyo, nagpuyo sa Sityo Patag apan lumad nga taga Compostela, Davao De Oro.
Si Police Lt. Col. Ruel Burlat, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga daghang report nga ilang nadawat gikan sa mga residente nga ang suspek kanunay nga magpabuto og magpakita sa iyang armas.
Tungod niini, ni-apply sila og search warrant nga giisyu ni Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez, Presiding Judge sa RTC 7, Toledo City, niadtong Enero 14, 2026.
Gihatod dayon nila ang search warrant nga gisaksihan sa mga opisyales sa barangay og taga media.
Narekober sa kapulisan sa panimalay sa suspek ang usa ka paltik .357 revolver nga adunay unom ka buhing bala.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearm) ang atubangon ni alyas Tata. / GPL