Habal-habal nasaghiran, natumba; pasahero patay

Patay ang usa ka 28-anyos nga babayeng pasahero sa habal-habal human natagak ug nalatayan sa usa ka Isuzu Traviz nga giingong ni-overtake sa S. Osmeña Jr. Blvd., Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 9 sa buntag, Biyernes, Agusto 14, 2026.
Giila sa kapulisan ang nakalas nga si Dubhe Glayr Gador, residente sa Villa Sebastiana St., Barangay Jagobiao, Dakbayan sa Mandaue.
Naangol sab sa maong aksidente ang drayber sa habal-habal nga si Silvino Bentoy, 64, minyo, nagpuyo sa Sitio Dungguan, Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue.
Samtang ang nagmaneho sa Isuzu Traviz nailhan nga si Joel Lumasag, 47, minyo ug taga Sityo Sunrise, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Subay sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), nakita sa CCTV footage ug dashcam nga nagsubay sa tunga nga lane ang habal-habal ug ang sakyanan paingon sa Robinsons Galleria diin nag-una si Bentoy.
Pag-abot sa dapit nga nahitabuan, nipidpid sa tuo nga bahin si Bentoy samtang si Lumasag padulong mo-overtake.
Apan nasaghiran sa sakyanan ang motorsiklo hinungdan sa pagkatumba niini.
Tungod sa impact, natagak ang pasahero nga si Gador ug nalatayan sa sakyanan.
Gisuwayan pa og dala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar siya nga wala na’y kinabuhi.
Niasoy si Bentoy sa Superbalita Cebu nga ihatod unta niya sa trabaho si Gador sa may Pier 3 dihang kalit lang sila nga nasaghiran sa sakyanan ug wala na siya nakabantay nga natagak na diay ang iyang pasahero.
Nidepensa si Lumasag nga hinay ra ang iyang dagan ug wala siya makabantay sa motorsiklo.
Nakadungog na lang matod pa siya og lagubo hinungdan nga dali siyang nihunong.
Sa pagkutlo ning balita, parehong gitanggong sa kustodiya sa TEU silang Bentoy ug Lumasag. / JDG