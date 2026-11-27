Nadakpan ang 45-anyos nga habal-habal drayber pinaagi sa hot pursuit sa kapulisan human kini gipasanginlan nga nilugos sa iyang hubog nga pasahero sulod sa usa ka inn sa Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo, niadtong kadlawon sa Biyernes, Nobiyembre 27, 2026.
Ang suspek giila lang sa alyas nga Alfred, residente sa Dakbayan sa Mandaue, samtang ang biktima mao ang 28-anyos nga si alyas Shaira.
Base sa imbestigasyon, nidangop sa Mabolo Police Station si Shaira sa ala 1:20 sa hapon sa maong adlaw aron i-report ang iyang nadangatan.
Matod sa biktima, nakurat na lang siya nga sa iyang pagmata sud sa kuwarto sa maong inn nga wala na siyay shorts, ug dako iyang pagtuo nga gipahimuslan siya sa habalhabal drayber gumikan sa iyang kahubog.
Gisusi sa kapulisan ang mga kuha sa closed-circuit television (CCTV) camera sa dapit ug nakita ang plaka sa motorsiklo sa suspek nga maoy nahimo’ng yawe sa pagkasikop niini.
Depensa sa suspek nga gihatod lang niya sa inn ang maong biktima aron makapahuway gumikan sa kahubog.
Apan giingong nadala siya sa kainit sa iyang lawas sa dihang migakos kaniya ang maong babaye.
Kasong kalapasan sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang giandam nga ipasaka batok sa maong suspek. / JDG