Napusasan ang 50-anyos nga habal-habal drayber nga kanhi drug pusher human nasakpan sa akto nga namaligya og ilegal nga swertres sa Sityo Ilaya, Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan, alas 6:45 sa gabii niadtong Huwebes, Nobiyembre 26, 2026.
Ang suspek giila lang sa alyas nga Eman, ulitawo ug residente sa maong dapit.
Gidakop siya sa mga intelligence operatives sa Liloan Municipal Police Station atol sa gilusad nga bet-bust batok sa illegal gambling sa lugar.
Matod sa kapulisan, naaktohan si Eman nga nag-isyu og numero sa ilegal nga swertres nga walay pagtugot gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).
Sa iyang depensa, niangkon si Eman nga nag-sideline siya pagpamaligya og swertres samtang magpaabot og pasahero aron dunay dugang kita.
Narekober gikan sa iyang posisyon ang usa ka bundle sa stub nga dunay tulo ka digits nga numero alang sa alas 9:00 sa gabii nga bola, usa ka ballpen, ug P100 nga gituohang halin.
Sa pagsusi sa kapulisan sa iyang rekord, nasuta nga nadakpan na kaniadto si Eman niadtong Marso 7, 2021, tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga drugas apan nakagawas kini niadtong Hulyo 3, 2024, pinaagi sa plea bargain agreement.
Sa laing operasyon, napusasan usab sa kapulisan ang 31-anyos nga ulitawo nga usher sa ilegal nga swertres sa Barangay Cayang, Dakbayan sa Bogo.
Ang suspek giila lang sa alyas nga Mike, residente sa maong dapit, nga nasignit sa intelligence operatives sa Bogo City Police Station.
Matod sa kapulisan, usa ka polis ang nagpakaaron-ingnon nga mopusta og P50 sa numerong 841.
Dihang gitunol na ni Mike ang bet stub ngadto sa nagpakaaron-ingnong polis, gisignit dayon kini sa mga operatiba.
Napakyas usab ang suspek sa pagpakita og legal nga permit gikan sa PCSO alang sa maong sugal.
Nasakmit gikan sa iyang posisyon ang usa ka bundle sa swertres betting stubs nga dunay nagkadaiyang number combinations, usa ka itom nga ballpen, usa ka bet ticket nga dunay numerong 841, usa ka gamay nga carbon paper, ang P50 nga buy-bust money, ug P180 nga gituohang halin.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9287 o ang balaod batok sa illegal numbers game ang giandam nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspek. / GPL