Habalhabal drayber nanguyab sa pasahero, wala manghinol

Nahunong ang pagpamasahero sa usa ka 30-anyos nga habal-habal drayber human nga gipapriso sa pasangil nga nanghinol sa iyang menor de edad nga pasahero alas 3:00 sa hapon, Septiyembre 14, sa Barangay Pit-os, Siyudad sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si alyas Jojo, ulitawo, nagpuyo sa Sityo Burgos, Brgy. Pit-os, Cebu City.
Ang biktima nga 16-anyos nga dalaga nailhan lang sa alyas nga Shiela, tinun-an sa Grade 11 ug lumulupyo ra sa susamang barangay.
Nasikop ang suspek pinaagi sa citizen’s arrest human gihinol ang paa sa dalaga samtang nagsakay sa iyang motorsiklo.
Apan sa habig ni Jojo, hugot kini nga nihimakak nga dili tinuod ang pasangil batok niya sanglit kamot ra ang iyang nagunitan sa biktima.
Nisaysay ang drayber nga dihang nisakay niya ang dalaga nakahigayon sila nga mag-istoryahanay apan naabtan sila og uwan hinungdan nga sila namasilong .
Si Jojo niangkon nga aduna siyay gusto sa sa biktima sanglit makadaghang higayon na kining nakasakay niya .
Giila-ila niya ang biktima ug gipanguyaban niadtong higayona.
Dihang nibarog na ang biktima gikan sa pagpasilong, nagsige kini og gamit sa iyang selpon hinungdan nga giduol kini sa suspek ug nigunit sa kamot ug nipasiaw nga, “Destiny man siguro ka nako, day.”
Pasabot sa drayber nga wala naabot sa punto nga nanghikap siya sa paa sa biktima maong dako iyang katingala nga gipadakop siya.
Gibalhog na sa Talamban Police Station ang suspek taliwa sa iyang pagpangayo og pasaylo ngadto sa biktima ug mag-atubang kini og kasong Lascivious Conduct in relation to Sec. 5(b), Art. lll of RA 7610 (CITAR). /