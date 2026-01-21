Habalhabal drayber nga armado nalutsa’g warrant, nadakpan

Nadakpan sa kapulisan ang usa ka habal-habal driver human gironda ang iyang panimalay tungod sa reklamong kanunay kining magpasundayag ug magpabuto sa iyang armas sa Sityo Patag, Brgy. Cansomoroy, Lungsod sa Balamban.
Ang suspek giila nga si Jose Cabañog Lina, alyas “Tata,” hamtong ang panuigon, lumad nga taga Compostela, Davao de Oro, apan kasamtangang nagpuyo sa maong barangay.
Gipatuman sa Balamban Police Station ang usa ka Search Warrant alas 6:14 sa buntag niadtong Martes, Enero 20, 2026.
Ang warrant nga giisyu ni Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez sa RTC Branch 7 sa Toledo City, may kalabutan sa kalapasan sa RA 10591 (Illegal Possession of Firearms).
Matod ni Police Lt. Col. Ruel Burlat, hepe sa Balamban Police Station, nakadawat sila og daghang reklamo gikan sa mga residente sa lugar batok sa suspek.
Atol sa pagpangronda nga gisaksihan sa mga opisyal sa barangay ug mga sakop sa media, narekober sa kapulisan ang usa ka paltik nga .357 revolver, ug unom (6) ka mga buhing bala.
Ang suspek nagtingkagol na sa selda sa Balamban Police Station ug gikatakdang pasakaan og kaso. / GPL