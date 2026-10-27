Habalhabal driver hapit makaligis, giagtang og pusil

Patay ang usa ka habalhabal driver dihang giagtang pagpusil sa usa ka mamumuno sa Purok Buongon, Barangay Malolos, Lungsod sa Barili, Sugbo niadtong hapon sa Oktubre 25, 2026.
Giila ang biktima nga si Rodel Ricafort, 36, residente sa maong lugar.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station, posibleng nasuko ang mamumuno human hapit mabanggaan sa motorsiklo sa biktima ang iyang inahan.
Matod sa kapuyo sa biktima, nga maoy tinubdan sa kasayuran sa kapulisan, nailhan ang suspek sa alyas Vince, hingkod ang panuigon ug residente sa Barangay Tuyokon, Lungsod sa Aloguinsan, Sugbo.
Samtang nagsakay sa iyang motorsiklo ang biktima, gipusil siya sa suspek gamit ang wala pa matino nga armas.
Nakaikyas pa ang biktima apan gigukod siya sa suspek ug gipusil pag-usab nga niresulta sa iyang kamatayon.
Human sa pagpamusil, nisibat ang suspek sakay sa usa ka motorsiklo padulong sa Aloguinsan.
Niresponde dayon ang mga sakop sa Barili Municipal Police Station human nakadawat og report gikan sa usa ka concern citizen ug gipahigayon ang imbestigasyon ubos sa pagdumala ni Police Major Mawi Arcilla, hepe sa maong estasyon. Atol ning pagsulat, padayon pang gipangita ang suspek. / JDG