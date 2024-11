Hairstylist nakuhaan og P7.1M balor sa shabu

Kapin sa P 7.1 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa mga ope­ratiba sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) atol sa buy-bust, alas 12:40 sa kaadlawon, Dominggo, Nobiyembre 24, 2024, sa Purok Sunflower, Barangay San Roque, dakbayan sa Talisay.

Ang suspek giila nga si Urbanito Dizon Degamo Daan, 31, usa ka freelance hair sty­list, residente sa maong lugar, ug nalistahan isip high value individual (HVI) sa CPPO.

Nakuha gikan sa suspek ang dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod gihapon sa mga Chinese tea bag nga motimbang sa 1,050 gramos nga dunay standard drug price nga P7,140,000.

Ang mga sakop sa PIU uban sa Provincial Drug Enforcement Unit sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nilusad sa buy-bust human makuha ang tanang impormasyon labot sa ilegal nga kalihukan ni Daan.

Giangkon ni Daan nga gipanag-iya sa iyang maguwang ang nakuha nga shabu nga nabilango sa Abuyog Penal Farm sa probinsya sa Leyte.

Matod niya mo-chat niya ang iyang maguwang nga dunay supply sa ilegal nga drugas nga ipadala sa Sugbo ug siya ang mokuha niini.

Gisaaran siya sa iyang igsuon nga kung ma-dispose niya ang maong gidaghanon sa ilegal nga drugas, kini ang mogasto sa birthday sa iyang anak.

Makaduha na ka higayon nga gipadalhan siyag supply sa ilegal nga drugas ang una niadtong Marso 2024 nga iyang nahatod sa ilang downline ug gisuholan siya niini og P20,000.

Ang maguwang ni Daan taudtaod na nga nadakpan sa kapulisan sa Central Visayas atol sa gilusad nga operasyon.

Usa sa mga operatiba sa PIU nga dili lang magpaila nibutyag nga base sa ilang nakuha nga monitoring si Daan ang gitawag nga bodegero sa ilegal nga drugas kabayo nga ang pasabot siya ang tig-deliver sa mga shabu ngadto sa ilang kustomer.

Duha ka semana nga gipaubos sa surveillance si Daan sa PIU diin sa ilang nakuha nga impormasyon makabaligya siya og 500 gramos matag semana sa Talisay ug kasikbit nga lungsod ug siyudad.

Sa pangangkon niini nga gikan sa iyang maguwang nga naka-detain sa Abuyog Penal Farm ang supply sa illegal nga drugas ila pa kini nga susihon kung unsa ka tinuod.

"Were still conducting validation kung totoo nga ba kasi hindi naman pwede na basta nalang sabihin. As of now were still conducting validation kung duon ba talaga galing yung pinaka source nya," matod sa usa ka operatiba.

Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Section II, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka sa CPPO batok sa suspek.

Kahinumdoman, nagsunodsunod na nga dunay dinagkong bulto sa drugas ang nasakmit ning buwana sa Sugbo ug ang kasagaran sa ilang dinakpan moingon nga ang ilang kontak sa drugas naa nabilanggo sa Abuyog Penal Farm sa Leyte./ AYB