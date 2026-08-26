Halad sa Pagtuo festival mogasto lang og P19M

Mogasto lang og P18 ngadto na sa P19 milyunes ang Cebu Provincial Government alang sa pagpahigayon sa “Halad sa Pagtuo” karong tuiga, human gitangtang ang cash prizes ug himuong non-competitive ang kanhi Pasigarbo sa Sugbo.
Atol sa 2024 nga Pasigarbo sa Sugbo, niabot sa P255 milyunes ang gigasto sa provincial government, lakip ang kapin P200 milyunes nga subsidies ug P55 milyunes nga cash prizes.
Matod ni Province Executive Chief of Staff James Canoy, gi-restructure ang kalihukan aron makapaminos sa gasto apan magpadayon ang suporta sa mga lokal nga pangagamhanan.
Ubos sa bag-ong porma, ang matag pito ka festival contingents makadawat og P2 milyunes nga subsidy, samtang P100,000 ang ihatag sa matag LGU alang sa pag-andam sa carrosa o religious float.
“Dili na siya contest. Wala na tay premyo, so naka-save ta," matod ni Canoy.
Gidapit sab ang Cebu City ug Lapu-Lapu City nga moapil sa cultural ug faith-based presentations nga magpasidungog sa Señor Santo Niño ug Our Lady of Guadalupe.
Gilauman nga ipahigayon ang maong kalihukan sa Abellana Sports Complex, diin gibanabanang P200,000 hangtod P300,000 ang rental cost.
Naghangyo ang probinsiya og 50 porsiyentong discount gikan sa host city.
Nangandam sab ang provincial government og 10,000 ka food packs nga adunay poso, ngohiong, siomai ug bottled water alang sa mga motambong ug deboto, hangtod mahurot ang suplay.