Half-court shot mipadaog sa Wildcats

Mga duwa karon:
5:15 pm-DBTC batok SCSC (High School)
7:45 pm- USC batok UC (College)
Nimugna og makapakaging ug daw silingan sa milagro nga kadaugan ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats batok sa University of the Philippines (UP) Cebu Fighting Maroons, 71-70, sa main game niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 8, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Nakuha sa Wildcats ang kadaugan pinaagi sa half-court three-point shot ni Axyl James Casas sa nahabiling unom ka segundos.
Ang Fighting Maroons ni Rommel Rasmo mao gyud unta ang nagkontrolar hapit sa kinabuk-ang duwa ug nakaposte sila og 26 puntos nga labaw sa 1st half.
Apan sa wala damha, hinayhinay nga ninggukod ang Wildcats hangtod nga hingpit nilang naangkon ang ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa.
Ang Wildcats gipangulohan ni John Rodulfa pinaagi sa iyang 15 puntos samtang nidugang og 14 puntos si Braebon Thompson samtang ang Fighting Maroons nga nahgba sa 0-2 nga rekord, gipangulohan ni AJ delos Reyes pinaagi sa iyang 15 puntos.
Sa high school division, gipangmakmak sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 61-40. / ESL