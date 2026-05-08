Haliburton moapil sa Pacers minicamp

Nagkanayon si Tyrese Haliburton nga moapil siya sa umaabot nga minicamp sa Indiana Pacers sa umaabot nga pipila ka semana nga 100 percent na ang iyang kondisyon.
Si Haliburton nakasinati og Achilles tear injury sa miaging tuig nga maoy hinungdan nga wala siya nakaduwa sa tibuok 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) diin sayong nanamilit ang Pacers dala ang 19-63 nga rekord.
Nakaduwa na unta si Haliburton og 5-on-5 sa miaging buwan apan nataptan siya’g sakit nga shingles (susama sa tipdas). / Gikan sa wires