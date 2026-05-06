Halin sa drugas ‘gi-tumbling’, gipatay

Patay ang usa ka 30-anyos nga mananagat human gipusil sa wala pa mailhi’ng mamumuno niadtong Martes sa gabii, Mayo 5, 2026, sa Sityo Kawa, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang biktima nga si Elvin Lumangtad Halangdon, mananagat nga taga Barangay Matab-ang sa maong dakbayan.
Nakadawat og report ang Toledo City Police Station bahin sa usa ka tawo nga wala nay kinabuhi sa maong dapit.
Sa pag-abot sa kapulisan, lama sa dugo na lang ang ilang naabtan diha sa yuta, human gidala ang biktima sa Toledo City General Hospital.
Gideklarar si Halangdon nga dead on arrival kinsa nakaangkon og mga samad pinusilan sa lawas. Sa sinugdanan, walay residente sa Sityo Kawa ang nakaila sa biktima.
Niadtong buntag sa Miyerkules, Mayo 6, 2026, niadto ang igsuon ni Halangdon sa police station aron kompirmahon ang iyang pagkatawo.
Subay sa pamahayag sa igsuon sa biktima, nalambigit sa ilegal nga drugas si Halangdon. Tungod niini, nagtuo ang kapulisan nga dunay kalambigitan sa gidili nga druga ang motibo sa krimen.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran sab nga sa wala pa mahitabo ang pagpamusil, ang biktima adunay gikalalis nga giingong “naka-utang” og druga nga wala pa mabayri. / AYB