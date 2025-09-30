'Hallucin' dalit musika nga maka-hallucinate

Ania'y banda sa Sugbo nga dalit ang nagkadaiyang genre sa musika diin nag-uban ang lima ka magkalahi nga estilo ug impluwensya, apan usa ra ang tingog nga ilang gipaabot ngadto sa publiko — ang tingog sa kamatuoran, pagbati, ug kabag-ohan.
Ang bandang "Hallucin" nidalit og musika nga naglangkob sa reggae, alternative, ambient, indie, ug metal.
Gipangulohan kini sa ilang bokalista nga si Kit Pilayre kinsa nihulagway nga iyang tingog mao ang emosyon.
"Gikan sa Bob Marley hangtod sa Foo Fighters, akong tingog ang emosyon sa kanta."
Si Kit mao ang mopadayag sa sugilanon sa ilang mga kanta. Gikan sa hayag nga reggae hangtod sa grabe nga rock, iyang tingog ang mohatag og kinabuhi sa tono.
Ang gitarista sa banda nga si Pau Jubelag, mao ang "reggae" ang ritmo, ug "alternative" ang iyang kalag.
Si Pau sab ang nagdala sa groove ug laid-back nga feeling sa grupo. Siya mao ang ritmo nga modala sa kanta ug ang estilo nga naghatag og cool vibes.
Ang lead guitar sa grupo nga si Wences Sarabosing mao ang, "Indie, ambient, experimental — ako ang kolor sa among tono."
Si Wences ang mohatag og texture, emotion, ug energy nga lahi sa tanan.
"Versatile ko — kaya nako ang variety hangtod metal," sey sab sa bassist sa banda nga si Genardo Aton.
Si Gen mao ang pundasyon sa banda. Kon asa paingon ang kanta, andam kini mouban. Gikan sa groove nga simple hangtod sa moshpit nga bug-at, iyang bass ang mopadagan sa beat.
Samtang gihulagway sab nga ritmo ug heartbeat sa Hallucin ang drummer nga si Mark Claro.
Si Mark ang drummer nga versatile ug dynamic. Siya mao ang nag-control sa tempo, intensity, ug mood sa kanta. Gikan sa reggae bounce hangtod sa metal blast beats, siya ang naghatag og kusog.
Bag-o lang ni-release ang banda sa ilang latest single nga "Table For Two" nga mapaminaw sa mga streaming platform sites. / TAMPO