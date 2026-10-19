Halos katunga sa P15-B budget sa Cebu City, alang sa public service

Hapit katunga sa gisugyot nga P15-billion budget sa Cebu City sa 2027 ang igahin sa public service samtang mga 30 porsiyento niini ang alang sa social services.
Base sa plano sa paggasto sa dakbayan, P7.06 billion ang igahin sa general public services ug P4.49 billion sa social services.
Ang gisugyot nga budget gisumiter ni Mayor Nestor Archival ngadto sa Sangguniang Panlungsod niadtong Oktubre 7, 2026.
Apan kinahanglan pa kini nga susihon ug aprobahan sa mga konsehal.
Mokabat sa P1.09 billion ang igahin sa economic services, P750 million alang sa kalamidad, P851.47 million alang sa Local Development Fund ug P750.89 million nga tabang sa mga barangay.
Aduna sa'y P10 million nga gitagana alang sa ubang galastuhan.
Ang P7.06 billion alang sa general public services gamiton sa mga operasyon sa kagamhanan, lakip ang administrasyon, lehislatibong buluhaton, kaluwasan sa publiko ug pagdumala sa trapiko.
Ang Office of the Mayor adunay gisugyot nga pundo nga P3.16 billion lakip ang mga proyekto ug programa sa mga opisina ubos sa pagdumala sa mayor.
Mokabat sa P1.41 billion sa Department of General Services, samtang P377.09 million ang alang sa mga buluhaton sa Sangguniang Panlungsod.
Gitagana sab ang P340.11 million alang sa Peace and Order Program ug P335 million alang sa City Transportation Office.
Ang P4.49 billion alang sa social services gamiton sa panglawas, tabang sa mga nanginahanglan, nutrisyon, edukasyon ug uban pang serbisyo sa komunidad.
Ang Department of Social Welfare and Services adunay pundo nga P940.28 million samtang P806.98 million ang alang sa City Health Department, lakip ang mga programa sa panglawas sa mga barangay.
Gitagana sab ang P154.11 million alang sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, P47.22 million sa City Nutrition Office ug P42.66 million alang sa Cebu City Medical Center College of Nursing.
Sa iyang suwat bahin sa budget niadtong Oktubre 7, gilakip ni Archival sa mga prayoridad ang pagpaayo sa serbisyo sa panglawas, pagkompleto ug pagpaayo sa Cebu City Medical
Center, dialysis ug rehabilitasyon, mga programa sa mental health ug dugang serbisyo alang sa mga senior citizen.
Lakip sab sa mga plano ang pabalay, nutrisyon sa mga inahan ug dugang nga mga programa sa edukasyon. / CAV