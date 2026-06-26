Mismong si Filipino boxing icon Manny Pacquiao ang nikompirma nga nauswag sa wala pa matino nga petsa ang gikahinamang rematch nila ni American Floyd Mayweather Jr., nga orihinal nga gikatakda karon untang Septiyembre 25, 2026, sa Las Vegas, USA.
Kining maong kalambuan, nga gikataho sa www.boxingscene.com, nahitabo human gipasakaan og kaso si Mayweather sa usa ka kompanya nga nagplano sa usa ka exhibition bout tali nila ni Mayweather ug American heavyweight legend Mike Tyson.
Ang kaso, nga gisang-at sa CSI Sports Events sa U.S. Southern District Court of New York, nagtinguha nga pugngan ang intensyon ni Mayweather nga mosagubang og laing exhibition bout batok ni Greek kickboxing legend Mike "The Iron" Zambidis karong Dominggo, Hunyo 28, 2026 (PH time), sa Greece.
Ang CSI gikatahong naghatag na og advance payment nga $4.65 million kang Mayweather aron ekslusibong ma-promote ang duha ka mga away niini batok kang Tyson ug hasta kang Pacquiao.
Ang Tyson vs. Mayweather gikatakda unta niadto pang Mayo 30, 2026, apan nauswag kini sa wala pa matino nga petsa human nakasinati og angol si Tyson atol sa iyang training.
Human nakakuha og cash advance gikan sa CSI, si Mayweather giingong nipirma og laing kontrata sa laing kompanya aron kontrahon si Zambidis.
Bisan nagkaduol na ang away nila ni Mayweather ug Zambidis, wala gihapon kini legal nga lagda, wala’y gilaumang streaming platform, ug giwala ang ticket sales hinungdan nga niatras ang kampo ni Mayweather ning bag-uhay lang.
Ang promoter sa Zambidis fight nibutyag nga nakahatag na kini og $3 million nga cash advance ngadto kang Mayweather.
Ang nangahisgutan pipila lang sa mga kaso nga kasamtangang giatubang ni Mayweather.
Karon nga “hanap pa sa diyes panas” ang ilang rematch ni Mayweather, gituohan nga ikonsiderar ni Pacquiao nga mangita og laing kontra alang sa sunod niyang tahas.
Bisan nag-edad na siya og 47, napamatud-an ni Pacquiao nga aduna pa siya’y ikabuga batok sa batan-ong mga boksidor ug nakita kini dihang niresulta sa majority draw ang ilang away ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios niadtong Hulyo, 2025. / ESL