Handcrafted nga garbo sa Sugbo, misidlak sa Italya

Usa ka garbo alang sa Toledo City ug sa tibuok Sugbo ang kalampusan ni Rambie Go, usa ka kanhi Overseas Filipino Worker (OFW) nga karon usa ka napasidunggang mompreneur.
Ang iyang mga hinimo nga handcrafted accessories nahimong garbo sa Roma, Italya atol sa “Serbisyo Caravan sa Roma” nga gipahigayon niadtong Oktubre 11-12, 2025, ubos sa Department of Migrant Workers (DMW).
Ang maong kalihukan nagpasundayag sa mga serbisyo ug produkto nga gihimo sa mga kanhi OFW pinaagi sa programa nga “Buy Lokal, By OFWs.”
Usa sa gipanghambog sa DMW mao ang koleksiyon ni Rambie nga nagpakita sa katahom ug kultura sa Pilipinas pinaagi sa mga kuwentas nga puno sa kahulugan ug pagkamamugnaon.
Ang iyang dedikasyon ug talento nisidlak hangtod sa Roma.
Tungod sa iyang kabantog, si Undersecretary Tutay nag-order og 50 piraso sa mga hinimo ni Rambie alang sa pagpadala karong Nobiyembre 15, 2025.
Gipasidunggan sab sa DMW Region VII si Rambie tungod sa iyang kontribusyon sa pagpalambo sa lokal nga industriya ug sa pagpasigarbo sa mga produkto nga ginama sa kamot sa mga OFW.
Ang iyang mga obra nagsimbolo sa gugma, kultura, ug kalikupan nga usa ka tinud-anay nga inspirasyon sa mga kababayen-an ug mga Pilipinong mamumuo. / PR