‘Handog ng Pangulo’ gipahigayon sa Negros Occ.

Isip tipik sa kasaulogan sa adlawng natawhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gatusan ka mga Negrense ang nakadawat og tabang gikan sa national government atol sa "Handog ng Pangulo: Serbisyong Tapat para sa Lahat" sa Provincial Capitol sa Bacolod City niadtong Sabado, Septiyembre 13, 2025.
Ang kalihukan gipangulohan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson, kauban sila si Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) Director General Kiko Benitez, Isabela Mayor Miguel Yulo, Department of Agriculture-Negros Island Region (NIR) Executive Director Albert Barogo, ug Tesda-NIR interim director Nina Connie Dodd.
Gisalmotan kini sa nagkalainlaing mga ahensiya sa nasudnong gobiyerno diin ang matag usa niini nagtanyag og mga programa ug serbisyo sa mga Negrense sa daghang mga sektor.
Ang Department of Agriculture (DA), National Food Authority (NFA), ug ang Office of the Provincial Agriculturist nag-apud-apod og barato nga bugas nga sa kinatibuk-an 300 ka mga sako ang gibaligya sa P20 matag kilo, samtang ang FIACIN-BRIS nagbaligya og dugang 50 ka mga sako sa parehas nga subsidized nga presyo, nga gipahinungod hilabi na sa mga Persons with Disabilities (PWDs), solo parents, ug senior citizens.
Gawas sa barato nga bugas, ang DA naghatag sab og dako nga packages alang sa suporta sa agrikultura, lakip ang P36.18 milyon nga kantidad sa mga kagamitan sa umahan ngadto sa lokal nga mga mag-uuma.
Gi-apud-apod usab nila ang P52.2 milyon nga kantidad sa nagkalainlaing livestock ug poultry commodities, P700,000 ubos sa Swine Industry Recovery Program, P620,000 nga kantidad sa hybrid seeds ubos sa National Corn Program, ug usa ka unit sa 4-wheel drive tractor ubos sa programa sa bugas.
Gipahayag usab ni Lacson ang iyang pasalamat kang Presidente Marcos sa paglakip sa Negros Occidental sa tibuok nasud nga rollout sa tabang ug serbisyo sa gobiyerno.
“This is what true public service looks like -- one that is seen and felt by those who need it most. Salamat sa wala untat nga pag-ulikid kag pagbulig sa amon probinsya,” batbat ni Lacson.
Ang Department of Labor and Employment (DOLE) naghimo sab og Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) payout ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa 12 ka barangays, nga nikabat og P2.6 milyon, ug nagpagawas og pinansyal nga tabang ubos sa Special Program for Employment of Students (Spes) ngadto sa 96 ka estudyante nga mga benepisyaryo.
Sa kinatibuk-an, P472,000 sab ang gihatag sa 12 ka mga asosasyon ug 50 ka lokal nga mga namaligya nga niapil sa Kadiwa ng Pangulo sa Ayala Fiesta Market.
Nag-apud-apod sab ang Tesda og P2 milyon nga kantidad sa allowances ngadto sa 878 ka mga scholars atol sa programa.
Ang Provincial Government sa Negros Occidental nag-apud-apod sab og pinansyal nga tabang sa 130 ka distressed Overseas Filipino Workers (OFWs) ug, pinaagi sa Public Employment Service Office (Peso), nagpahigayon og job fair nga adunay 6,000 ka bakante nga mga trabaho nga gipahigayon sa SM City Bacolod niadtong Septyembre 12.
Ang Department of Trade and Industry (DTI) nangulo sab sa ceremonial turnover sa mga pautang ug pinansyal nga tabang nga nagkantidad og P3.95 milyon ngadto sa 15 ka grantees ubos sa Rise Up Program ug sa Small Business Corporation.
Anaa usab sa programa sila si DOLE-Nofo head carmela Abellar, DTI Negros Occidental director Lynna Joy Cardinal, Provincial Peso Manager Karen Dinsay, ug OIC Provincial Agriculturist Dr.3 Dina Genzola, ug uban pa. / MAP