Hangin sa Sugbo mibalik na sa ‘good category’

Nibalik na sa "good category” ang kalidad sa hangin sa Sugbo subay sa gipahibalo sa Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (DENR-EMB) sa Central Visayas niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026.
Basi sa DENR-EMB telemetry stations pinaagi sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) sa Dakbayan sa Talisay, luwas na nga mogawas sa panimalay, mag-ehersisyo, o mangabli sa mga bintana.
Samtang basi sa CAAQMS sa Dakbayan sa Toledo, mas hinlo na ang kalidad sa hangin kon itandi sa nilabayng mga adlaw.
Sa nasayran, naputos og abog ang hangin sa Sugbo partikular na sa southern ug western portions sa lalawigan tungod sa pagbuto sa Mt. Kanlaon niadtong Hulyo 9, 2026.
Bisan pa sa mga kalambuan, giawhag gihapon sa DENR ang mga Sugboanon nga magpabiling magbinantayon tungod kay ang bulkan nagpabilin gihapon sa Alert Level 2.
Pasabot niini nga ang bulkan mahimong makasinati og mas daghang volcanic earthquakes, mas taas nga buga sa gas sama sa sulfur dioxide, ug panalagsang kalit nga pagbuto o alisngaw sa abo.
Tungod kay masinati pa man ang habagat sa Sugbo, gikinahanglan gihapon nga bantayan ang posibling acid rain gumikan sa pagsagol sa sulfur dioxide gikan sa bulkan sa uwan ug sa moisture sa palibot.
Giawhag ang mga residente sa Sugbo nga dili mokompiyansa ug kanunayon gihapon ang pagsul-ob og facemask kon mogawas ug sigurohon nga limpyo ang pagkaon pinaagi sa insaktong paghugas o pagtabon aron malikayan nga matugpahan og abog. / ANV