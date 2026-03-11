Hangin Taliwala Kanato (Alang sa mga kaubang OFW sa Middle East)

Sa Bangkok
hinay nga mosulod ang hangin
ug magpabilin og dugay.
Nagsul-ob ta og face mask
sama sa ubang tawo
nga nagsul-ob og kasegurohan.
Nagpadala ka og mensahe
gikan sa kuwarto nga giiwagan sa imong selpon.
Mga missile nga nagsulat sa ilang mubo nga gramatika
ibabaw sa mga siyudad
nga akong nailhan lamang sa mga layover.
Mihunong ang Dubai.
Doha, naghulat.
Mga runway nga nagkat-on og kahilom.
Wala ko moingon
nga ang abog mao ang gubat.
Apan ang lawas
wala mahibalo sa
kalainan
tali sa mosulod niini
nga aksidente
ug sa moabot
nga may tuyo.
Nag-refresh ka sa departures.
Gitan-aw nako ang 162 nga nagpabiling pula.
Pareho tang
layo sa balay,
nagpugong sa atong gininhawa
sa lainlaing mga hinungdan.
Sultihi ko
kung mohayag na ang langit
mahinumdom ba kini
sa atong gidala
sulod niini?