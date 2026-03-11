Superbalita Cebu

Hangin Taliwala Kanato (Alang sa mga kaubang OFW sa Middle East)

GERWIN VIC E. BHUYO Bangkok, Thailand
Sa Bangkok

hinay nga mosulod ang hangin

ug magpabilin og dugay.

Nagsul-ob ta og face mask

sama sa ubang tawo

nga nagsul-ob og kasegurohan.

Nagpadala ka og mensahe

gikan sa kuwarto nga giiwagan sa imong selpon.

Mga missile nga nagsulat sa ilang mubo nga gramatika

ibabaw sa mga siyudad

nga akong nailhan lamang sa mga layover.

Mihunong ang Dubai.

Doha, naghulat.

Mga runway nga nagkat-on og kahilom.

Wala ko moingon

nga ang abog mao ang gubat.

Apan ang lawas

wala mahibalo sa

kalainan

tali sa mosulod niini

nga aksidente

ug sa moabot

nga may tuyo.

Nag-refresh ka sa departures.

Gitan-aw nako ang 162 nga nagpabiling pula.

Pareho tang

layo sa balay,

nagpugong sa atong gininhawa

sa lainlaing mga hinungdan.

Sultihi ko

kung mohayag na ang langit

mahinumdom ba kini

sa atong gidala

sulod niini?

