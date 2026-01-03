Hansak ni Giannis miluwas sa Bucks

Ang dakdak ni Giannis Antetokounmpo sa nahabilin nga 4.7 segundos maoy niluwas sa Milwaukee Bucks batok Charlotte Hornets, 122-121, sa National Basketball Association (NBA) didto sa Milwaukee sa Sabado, Enero 3, 2026 (PH time).
Gihansak ni Antetokounmpo ang bola gikan sa pasa ni Kevin Porter Jr. nga maoy nituldok sa sikit nga duwa.
Si Antetokounmpo nipupo og 30 puntos, 10 rebounds, ug lima ka assists para sa NBA-leading nga 158th game nga adunay 30 puntos, 10 rebounds, ug lima ka assists.
Naapsan ni Antetokounmpo si Oscar Robertson ug Kareem Abdul-Jabbar nga adunay 157 ka duwa nga nakabuhat og 30-10-5 nga statistic line.
Nakapasulod si Kyle Kuzma og tres para palabwon ang Bucks, 120-118, sa 10.3 segundos sa fourth quarter.
Human sa timeout sa Charlotte, si Sion James ang ni-inbound sa bola padulong kang Miles Bridges, napasulod ni Bridges ang layup samtang nakuha niya ang ikaunom nga foul ni Kuzma, 8.8 segundos ang nahibilin. Nakompleto ni Bridges ang three-point play.
Ni-timeout dayon ang Milwaukee ug human niini, si Porter ang ni-inbound sa bola padulong kang Giannis Antetokounmpo.
Gipasa ni Antetokounmpo balik kang Porter, dayon nidagan padulong sa basket ug gidawat ang lob pass aron ihansak ang game-winner.
Nitabang sa pagpamuntos ni Antetokounmpo si Ryan Rollins nga adunay 29 puntos ug walo ka assists, samtang si Bobby Portis niamot og 20 puntos. / RSC