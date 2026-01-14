Superbalita Cebu
Hapit nakabuak og rekord si LBJ
Diriyot nakaposte og bag-ong kasaysayan si LeBron James dihang nakamugna siya og triple-double 31 puntos, 12 assists ug 9 rebounds sa dakong kadaugan sa Los Angeles Lakers batok sa Atlanta Hawks, 141-116, kagahapon, Miyerkules, Enero 14, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Usa na lang ka rebound ug mabuak unta sa 41-anyos nga si James ang rekord sa labing edaran nga nakamugna og triple-double.
Ang naggunit ning maong rekord mao si Karl Malone kinsa nakapatik niini sa edad nga 40. / Gikan sa wires