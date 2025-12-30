Hapon gipapriso sa mama asa iyang gf

Tingkagol sa bilanggoan ang 19-anyos nga Japanese national human gireklamo sa inahan sa iyang 17-anyos nga uyab nga giingong gipahimuslan niini sa iyang giabangan nga lawak sa Juan Luna Avenue, Barangay Mabolo niadtong Disyembre 29, 2025.
Ang suspek nga si alyas Suki, lumad nga taga Tokyo, Japan daling gipadakop sa ginikanan sa biktima nga si alyas “Krisha.”
Base sa imbestigasyon, giimbitar ni Suki ang dalaga sa iyang lawak nga walay pananghid sa ginikanan niini.
Bisan pa man sa hangyo sa biktima nga mopauli na tungod sa kahadlok nga pangitaon sa iyang inahan, giingong namugos ang suspek ug didto na nahitabo ang pagpahimulos.
Nasuta sa inahan ang nahimutangan sa iyang anak tungod kay nisugid na kini kaniadto nga duna siyay uyab nga Hapon.
Inabagan sa security guard sa dapit, naluwas sa inahan ang biktima ug daling nidangop sa Mabolo Police Station.
Sa iyang bahin, niangkon ang suspek nga duna silay relasyon sa biktima ug sinabutan ang nahitabo kanila.
Niingon si Suki nga wala sa iyang hunahuna ang paghimo og dautan apan andam siyang moatubang sa iyang tulubagon.
Ang suspek posibleng mag-atubang og bug-at nga kasong Kidnapping with Rape. /