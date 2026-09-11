Hapon mi-check in sa motel uban sa bayot; gikawata'g selpon, kuwarta

Nagkadugo ug napuno sa pangos ang usa ka 21-anyos nga Japanese national human matod pa gigukod sa upat ka mga tawo nga iyang nakauban sa sulod sa usa ka motel sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo alas 4 sa kadlawon, Biyernes, Septiyembre 11, 2026.
Giila ang biktima sa alyas nga Sanji, ulitawo, usa ka college student.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabolo Police Station, kalit nga naabot si Sanji sa ilang buhatan nga walay sapot sa ubos ug napuno sa mga samad.
Nagkurog kini samtang nagpakitabang sa kapulisan human nakuha ang iyang selpon ug pitaka nga dunay sulod nga P3,000.
Sa pamahayag ni Sanji sa Superbalita Cebu, nibutyag siya nga gihadlok siya sa mga bayot nga duna silay dalang armas ug pusilon kon dili mahatag ang ilang gusto.
Matod niya nga nagkaila sila sa usa sa mga suspetsado pinaagi sa usa ka online dating app, diin nagtuo siya nga babaye kini. Dihang nagkasinabot sila nga mag-check in sa usa ka motel, wala niya damha nga naabot ang laing tulo ka mga kauban niini sa ilang kwarto.
Tungod sa iyang kahadlok, nidagan siya nga tualya ra ang gitapis ug walay brief o purol, ug nagkadagma-dagma pa sa pag-ikyas.
Si Sanji niabot sa Pilipinas niadtong Septiyembre 8 aron magbakasyon sulod sa usa ka semana uban ang upat niya ka mga higala.
Nanghinaot hinuon ang langyaw nga makuha pa niya ang iyang selpon, bahala na ang kuwarta.
“It’s a bad and exciting experience,” matod pa sa biktima. / Jane D. Gallardo