Hapon suspek sa 'Luffy' syndicate sikop sa Pampanga

Nasikop sa mga operatiba sa Immigration niadtong Huwebes, Septiyembre 4, 2025, ang usa ka Japanese national nga giingong konektado sa iladong “Luffy” syndicate, nga nalambigit sa dagkong mga kaso sa kawat ug pagpangilad sa Japan.
Giila ni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Joel Anthony Viado ang suspek nga si Ohnishi Kentaro, 47, nga nadakpan sa Friendship Highway sa Barangay Cutcut, Angeles City. Gipahigayon ang operasyon sa BI’s Fugitive Search Unit (FSU) uban sa Philippine National Police.
Ang ngalang “Luffy” gikuha sa codename sa lider sa grupo, gikan sa anime character nga si Monkey D. Luffy sa “One Piece.”
Gipahibalo sa mga awtoridad sa Japan ang BI nga ang arrest warrant giisyu batok ni Ohnishi sa Tokyo Summary Court niadtong 2022 alang sa kasong “theft” ubos sa Japanese Penal Code.
Gimarkahan siya isip “undesirable alien” human siya nalambigit ug ang iyang mga kauban nagpakaaron-ingnon nga mga pulis aron ilaron ang mga biktima.
Kasagaran sa gipangbiktima mga edaran, nga ihatag ang ilang mga bank card ug personal nga impormasyon.
Kini gigamit aron makakuha og dagkong kantidad sa salapi.
Base sa mga report gikan sa Japan, ang Luffy syndicate nakakolekta og labaw sa ¥1 bilyon pinaagi sa kawat, pagpangilad, ug uban pang krimen.
Daghan sa mga miyembro niini ang nasikop na sa miaging mga operasyon, nga nakapaluya sa grupo.
Si Ohnishi anaa karon sa kustodiya sa BI samtang nag-atubang sa deportation proceedings. / JGS, SunStar Philippines