Hapsay ang unang adlaw sa bar exam

Hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa Bar exam nga nagsugod niadtong Dominggo, Septiyembre 6, 2026, sa University of San Jose Recoletos Basak Campus sa Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga wala sila makatala nga dunay problema nga nasugatan ang ilang personnel nga gitahasan nga mobantay sa USJR.
Una na nga nipakatap og 102 ka police personnel ang CCPO aron magsilbing area security ug mopatuman sa anti-noise ordinance ug liquor ban gikan sa Dominggo sa kaadlawon hangtod nahuman ang bar exam sa gabii.
Gidugang ni Pelare nga ila ning gipangandaman sa taas nga panahon ang paghatag sa security sa bar exam sa pakig-alayon sa Office of the Judiciary Marshals.
Nangandam na sab sila sa ikaduha ug ikatulong adlaw sa bar exam sa Miyerkules ug sa sunod nga Dominggo. / AYB