Hapsay ang unang adlaw sa Kalag-kalag

Way natala nga krimen ang Kapulisan sa siyudad sa Sugbo atol sa adlaw sa mga Santos, Dominggo, Nobiyembre 1, 2026 sa 21 ka mga sam-ang.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office gikan sa kaadlawon hangtod nianang pagka hapon wala sila makaawat og report nga dunay krimen sa sementeryo o sa mga kabalayan nga gibiyaan sa mga tag-iya kay namauli sa probinsiya.
Gibana-bana nga moabot sa 1,000 ka mga police personnel uban sa mga force multipliers sama sa barangay tanod, Bureau of Fire Protection, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu City Transportation Office ug uban pa ang gipakatap sa kadalanan, terminals, sulod sa mga sam-ang ug mga dapit nga dunay daghang mga tawo.
Gipabutangan usab og daghang mga police ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang mga nanindag buwak sa dalan Colon, Carbon ug mga dapit nga tourist destinations.
Sumala sa datus nga gipahibawo ni Pelare, duna silay gipangmontar nga 26 ka Police Assistance Desks sa mga sam-ang, diin gabanabana nga moabot sa 14,000 ka tawo ang mibisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi hangtod sa alas 2:00 sa hapon.
Ang labing daghan nga tawo naa sa sam-ang sa Calamba og gisundan sa Carreta.
Gipasabot ni Pelare nganong 14,000 ra ang ilang naihap gikan sa buntag hangtod sa alas 2:00 sa hapon tungod sa kainit sa panahon ug gilauman pa kini nga mosaka nianang pagka hapon.
Sa 21 ka mga sam-ang aduna lamang 4 ka bladed weapons ang na imbargo sa kapulisan ug wala sila makakita nga dunay nagdala og ilimnon nga makahubog ug uban pa nga gidili.
Matod ni Pelare nga nagpakita lang kini nga epektibo ang ilang pahimangno ug pahibawo sa nanglabay nga mga adlaw.
Gawas sa kapin 1,000 ka mga police nga gipabantay sa sulod ug gawas sa mga simenteryo nagpalupad usab ang CCPO og mga drones nga kabahin sa ilang pag monitor aron makita gyud nila ang tanang suok sa mga sam-ang.
Ang video nga kuha sa drone makita sa City Tactical Operation Center, nga mao ang mohatag og impormasyon sa mga police nga naa sa ground.
“Part ni sa atung security coverage kining drone patrols no, naa may mga drone ang atung mga stations ato ning gi divide aron mo cover sa minteryo nga dagko kaayo nga daghan kaayo ang mga visitors, nya tabang sad ni siya sa traffic nato aron makahatag og maayong advice ang TEU-Traffic Enforcement Unit kung unsa ang mga dapit nga huot ang traffic,” matod ni Pelare.
Wala usab makatala ang matag police assistance desk nga dunay bata nga nabuwag sa iyang mga gikinakanan.
Sa labing unang higayon gibutyag ni Pelare, nga kung makakita ang usa ka police nga dunay inahan o amahan nga magdala og bata sa sulod sa sam-ang ila kining hatagan og name tag diin isuwat didto ang cellphone number sa ginikanan kay kung ugaling mabuwag ang bata dali nalang ang pag tawag sa kabanay niini.
Samtang wala pa usab maka dawat og reklamo ang mga police sa sulod nga dunay mga gihalad nga pagkaon sa mga lubong nga gipangkawat.
Apan duna na silay daghan nga gipang badlong nga nanguha og mga kandila nga gidagkot lakip na mga buwak. / AYB