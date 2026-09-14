Hapsay ug malinawon ang Bar exam

Gihulagway sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga hapsay, han-ay, ug malinawon ang katapusang adlaw sa bar examination niadtong g, Septiyembre 13, , sa University of San Jose-Recoletos Basak campus.
Gibanabana nga moabot sa kapin 800 ka mga tawo ang nisugat sa mga bar examinees gawas sa tunghaan nga naglakip sa ilang mga mahal sa kinabuhi, , ug kabanay.
Nakamugna og kahuot sa dagan sa trapiko ang pagdagsa sa mga tawo sa gawas sa tunghaan apan niabag ang mga police personnel sa paggiya sa mga motorista nga dili matanggong.
Ang hepe mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde ang nangulo sa gipatuman nga security sa gawas ug sulod sa USJ-R.
Matod ni Sumalde nga wala sila makasugat og problema sa tulo ka adlaw nga bar exam sanglit dugay na nila kini nga gipangandaman.
“Generally peaceful naman yung sitwasyon natin and naka-deploy ang marami nating mga police personnel dito sa area para i-secure at siguradohin na safe and secure ang ating mga pamilya ng mga nag-take ng exams,” matod ni Sumalde.
Moabot sa 130 ka mga personnel sa Cebu City Police Office ang gi-deploy sa venue wala pay labot niini ang augmentation force gikan sa Cebu City Transportation Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Bureau of Fire Protection.
Gipasalamatan sa hepe sa CCPO ang iyang mga sakop nga mihatag sa ilang serbisyo sukad sa pagsugod sa bar exam hangtud nga kini natapos niadtong Dominggo.
Gikan sa pagsugod, wala sila nakatala nga dunay nagpabadlong ug nisunod gyud ang mga tawo sa mga lagda nga ilang gipatuman sama sa anti-noise ug liquor ban sulod sa 100 meter radius aron nga dili matugaw ang mikuha sa bar exam. / AYB