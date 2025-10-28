Hard hats, sirbato alang sa mga kawani sa Kapitolyo

Isip kabahin sa pagpangandam sa panahon sa linog, gipasar sa hunta probinsyal ang resolusyon nga nag-awhag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga hatagan og hard hats ug mga pito o sirbato ang matag opisina sa Kapitolyo.
Ang resolusyon nga gipangamahanan ni bokal Cesar “Sarsi” Baricuatro giuyonan sa hunta probinsyal atol sa regular session niini sa Oktubre 27, 2025.
Matod ni Baricuatro nga subay sa padayong pagtay-og sa yuta human sa nahitabong magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong Septiyembre 30, gilantaw niya ang angayang pagpangandam aron kalikayan ang dugang risgo nga moresulta sa pagkalas og kinabuhi.
Sa nasayran, moabot sa 160,000 ka mga balay ang naguba, 200 ka mga establisimento ug 2,000 ka mga classroom ang nangadaot tungod sa linog. Ang hard hats gilantaw nga makaprotekta sa ulo nga bahin ilabi na kon dunay mga mangatagak nga debris. Samtang ang pito o sirbato magamit usab sa pagtawag og tabang ugaling matanggong sa usa ka kuwarto o establisimento paagi nga mas dali kining ma-rescue.
Una nang nipadayag ang gobernador nga gilantaw niya ang pag-procure og hard hats nga maoy ihatag ilabi na sa mga tinun-an.
Apan makig-alayon kini sa mga local nga kagamhanan alang sa maong plano. / ANV