Harden ikaduha ni Curry sa tres

Ang walhon nga si James Harden sa Los Angeles Clippers misaka sa ikaduha nga ranking ug nagtabla sila ni Ray Allen sa National Basketball Association (NBA) record nga most made 3-points of all time.

Si Harden nakapasulod na og 2,973 ka tres ug naa sila sa ikaduhang pwesto ni Allen, luyo ni Golden State Warrior star Stephen Curry, kinsa dunaya 3,779 ka tres.

Apan dili doble nga selebrasyon kini kay Harden kay napildi man sila sa Houston Rockets kagahapon, Nobiyembre 16.

“It's cool,” tubag ni Harden sa dihang gipangutana kon unsa iyang gabati human mitabla kang Allen.

“They were trying to not let me shoot 3s,” sumpay niini.

Wa na moduwa sa fourth quarter si Harden tungod kay milabaw naman og 19 ang Houston.

“James has always been a dynamic scorer,” sigon ni Clippers coach Tyronn Lue said. “Once he got (to Houston) and had his own team and figured out the style he wanted to play with (former Rockets coach Mike) D’Antoni he just took off. And 3-point shooting is a big weapon of his.”

Si Harden, ang 2017-2018 season MVP, napili isip All-Star kawalo sa iyang pagduwa ubos sa Houston sa wa pa kini mabalhin sa Brooklyn niadtong 2021.

Human sa Brooklyn nakaduwa pa sa Philadelphia si Harden sa wa pa motabok sa LA Clippers sa tuig 2023. / RSC