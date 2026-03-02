Harden impresibo sa iyang pagbalik

Wala pa man tuod hingpit nga naalim ang piang sa iyang tuo nga kumagko sa kamot apan nibalik na pagduwa si James Harden ug napangulohan niya ang Cleveland Cavaliers sa pagbuntog sa host Brooklyn Nets, 106-102, kagahapon, Lunes, Marso 2, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang 11-time All-Star kinsa wala nakapakita og aksiyon sa niaging duha ka duwa sa Cavaliers, nimugna og 22 puntos lakip na niini ang 4-of-7 three-point shooting.
Si Harden nakuha sa Cavaliers gikan sa Los Angeles Clippers niadtong Pebrero 3 pinaagi sa trade nga naghatod ni Darius Garland ngadto sa Clippers. / Gikan sa wires