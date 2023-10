Harden kalit wala mobutho sa praktis

Nagkanayon si Philadelphia 76ers coach Nick Nurse nga wala siya’y ideya nganong wala nitunga si James Harden sa ilang praktis ning Huwebes, Oktubre 19, 2023 (PH time).

Hinuon, giklaro ni Nurse nga kon mobutho si Harden sa katapusan nilang duwa sa National Basketball Association (NBA) preseason karong Oktubre 21, 2023 batok sa Atlanta Hawks, iya kining paduwaon.

“If he’s here, we go; if he’s not here, we go,” batbat ni Nurse.

Si Harden, kinsa adunay bikil sa team management, nag-apilan sa niaging mga prak­tis sa 76ers apan wala pa kini niduwa sa preseason.