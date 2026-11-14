Harden kuwang sa kondisyon

Giangkon sa beteranong guard sa Cleveland Cavaliers James Harden nga kuwang ang iyang pagpakondisyon para sa National Basketball Association (NBA) 2026-27 season.
Usa sa mga hinungdan niini mao ang kakuwang niya og duwa atol sa offseason, hinungdan nga nisulod siya sa training camp nga kulang sa kondisyon.
Sa unang 11 ka duwa sa NBA karon nga season, bati ang gipakita ng performance ni Harden ug nahimo pa siyang problema sa Cavaliers.
Dinha na sa ika-12 nga duwa nakahunat si Harden diin nakahimo siya og 32 puntos aron tabangan ang Cavaliers nga modaog batok sa defending champion New York Knicks.
Batbat ni Harden, 37, nga di na siya batan-on og kabalo siya nga kinahanglan siya og igong panahon para makuha ang dagan sa iyang duwa. / RSC