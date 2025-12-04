Superbalita Cebu

Harden, Leonard pulos nakugang

Nahilakip ang mga pambato sa LA Clippers nga sila si James Harden ug Kawhi Leonard sa mga nakugang dihang ilang nasayran nga gitangtang sa Clippers ang beteranong pointguard nga si Chris Paul.

Matod nila ni Harden ug Leonard nga dili sila makatuo sa nahitabo ni Paul kinsa usa sa labing maayong pointguards sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA).

“I’m just as confused and shocked as you guys, the world,” matod ni Harden.

“It was shocking to me,” batbat sab ni Leonard./ Gikan sa wires 

