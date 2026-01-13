Harden miilog sa puwesto ni O’Neal

Superbalita Cebu

Nailog ni Los Angeles Clippers star James Harden gikan kang big man legend Shaquille O’Neal ang ikasiyam nga puwesto sa National Basketball Association (NBA) all-time scoring list.

Nahitabo kini human nakapasulod og three-pointer si Harden kagahapon, Martes, Enero 13, 2026 (PH time), sa 3rd quarter atol sa ilang kadaugan batok sa Charlotte Hornets, 117-109, nga nagpasaka sa iyang career total points ngadto sa 28,598.

Si O’Neal nakatigom og 28,596 puntos sulod sa 19 ka tuig niyang pagduwa sa NBA. / Gikan sa wires

