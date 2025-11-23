Harden mipabuto og 55 pts.

Nihimo og franchise-record nga 55 puntos si James Harden aron bitbiton ngadto sa 131-116 nga kadaogan ang Los Angeles Clippers batok Charlottle Hornets sa National Basketball Association (NBA) didto sa Spectrum Center sa Charlotte, North Carolina sa Nobiyembre 23, 2025 (PH time).
Sayo palang nga bahin sa duwa init na ang kamot sa walhon nga beterano diin nibuhat na siya og 27 puntos sa first quarter pa.
Nagpadayon ang pagmangtas ni Harden sa second half ug naputol gyud sa Clippers ang ilang tulo ka sunodsunod nga pagkapilde.
Nisaka ang Clippers ngadto sa 5-11 (win-loss) record samtang ang natagak ngadto sa 4-12 nga baraha.
Ang 36-year-old guard nakabuhat og 17-of-26 sa field goal, 10-of-16 sa tres, ug 11-of-14 sa free throws sa iyang record-setting nga performance.
Gipapas ni Harden ang kanhi single-game scoring record sa Clippers nga 52 nga nabuhat nila Charles Smith ug Bob McAdoo.
Ang 55 puntos mao ang ika-11 nga taas nga scoring output ni Harden. Iyang career-high kay 61 puntos.
Padayag ni Harden nga kinahanglan gyud nilang makadaog, maong naningkamot siya nga makakawat og daog sa korte sa Hornets.
Needed a win,” matod ni Harden, kinsa nakabuhat pud og pito ka assists. “At this point, it’s about winning. So, I had to do what I had to do.”
Ang Crotian big man nga si Ivica Zubac nitampo og 18 puntos, siyam ka rebounds ug unom ka assists para sa Clippers.
Samtang ang pildero nga Hornets gipangulohan ni Kon Knueppel (26) ug Brandon Miller (21). / RSC