Harden mipalta kay over fatigue

Nasubrahan sa kakapoy maoy hinungdan nga wala nakaduwa si James Harden atol sa kadaugan sa Los Angeles Clippers batok sa Golden State Warriors, 103-102, kagahapon, Martes, Enero 6, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Dihang nakapalta og 10 ka mga duwa si Kawhi Leonard niadtong Nobiyembre sa miaging tuig, grabe ang obligasyon nga gipas-an ni Harden kinsa nag-average og 25.7 puntos sa season.
"I think definitely, just body fatigue, all the things he had to do as far as carrying the offense when Kawhi was out," pasabot ni Clippers coach Tyronn Lue. / Gikan sa wires