Harden miposte sa ika-75 nga triple double

Niabante ang personal rekord ni James Harden human siya nikulit sa ika-75 nga career-triple double sa NBA kagahapon, Sabado, E­nero 27, 2023.

Si Harden nibuhat og 22 puntos, 13 ka assists ug 10 ka rebounds aron tabangan ang Los Angeles Clippers batok sa Toronto Raptors, 127-107, sa Toronto, Canada.

Ang Clippers niangkon sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga kadaugan ug nisaka kini sa ikatulong pwesto sa Western Conference standing bitbit ang 29-14 nga baraha.

Mao kini ang unang triple-double ni Harden sukad siya gikuha sa Clippers gikan sa Philadelphia niadtong Nobiyembre 1 sa miaging tuig.

“James has been great,” sigon ni Clippers coach Tyronn Lue. “He keeps everybody happy. It takes a lot of grind off of PG and Kawhi, acquiring James. It’s huge for us.”