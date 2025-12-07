Harden naapsan si Anthony sa NBA all-time scoring list

Opisyal nang nakasulod sa National Basketball Association (NBA) all-time Top 10 scorers si James Harden sa Los Angeles Clippers, human niya maapsan si Carmelo Anthony niadtong Dominggo, Disyembre 7, 2025.
Nanginahanglan si Harden og 21 puntos aron malabwan ang career total ni Anthony nga 28,289 puntos sa pagsugod sa duwa nila batok Minnesota Timberwolves. Nakakuha dayon siya Harden og 19 puntos sa first half, ug nakaapas siya kang Anthony pinaagi sa duha ka free throws sa 4:23 sa third quarter. Sa katapusan sa duwa, naka-34 puntos si Harden, nga nagdala sa iyang career total sa 28,303 puntos.
Kini nga milestone naghimo kang Harden nga 10th leading sco-rer sa kasaysayan sa NBA, ug nakasulod sa usa ka prestihiyoso nga lista nga naglakip sa mga legends sama nila LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, Kevin Durant, ug Shaquille O’Neal. / RSC