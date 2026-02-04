Harden nabalhin sa Cavs baylo Garland

Na-finalize na sa Los Angeles Clippers ug Cleveland Cavaliers ang ilang kasabutan nga magbaylo og pambatong mga magduduwa sa pagpadayon sa ilang kampanya sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ning maong kasabutan, ang 11-time All-Star nga si James Harden nabalhin sa Cavaliers baylo ni two-time All-Star Darius Garland ug katungod sa usa ka 2nd round pick.
Si Harden, kinsa kanhi MVP ug three-time scoring champ, nag-average og 25.4 points ug 8.1 assists sulod sa 44 ka mga duwa sa kasamtangang season samtang si Garland nag-average og 18.0 puntos ug 6.9 assists sulod sa 26 ka mga duwa. / Gikan sa wires