Harden nanghinaut makakuha og titulo

Gipadayag ni James Harden nga andam niyang buhaton ang tanan aron makatabang sa kampanya sa Cleveland Cavaliers sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Human gibutlogan sa New York Knicks ang Cavaliers, 4-0, sa Eastern Conference finals ning bag-uhay lang, gilauman nga adunay himuong mga kausaban sa puwersa sa Cavaliers.
“I told the guys I’m willing to do whatever it takes,” matod ni Harden, kinsa bag-uhay lang nakahuman sa iyang ika-17 ka seasons sa NBA.
Naghandom si Harden nga sa di pa siya moretiro, makabaton siya og kampyunato.